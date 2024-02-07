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Гайана обсуждает вопрос присоединения к ОПЕК или ОПЕК+

Гайана обсуждает вопрос присоединения к ОПЕК или ОПЕК+ Гайана рассматривает возможность присоединения к ОПЕК или ОПЕК+.
Энергетика
7 февраля 2024 г. 10:24
Гайана обсуждает вопрос присоединения к ОПЕК или ОПЕК+

Гайана рассматривает возможность присоединения к ОПЕК или ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил журналистам министр природных ресурсов Гайаны Викрам Бхаррат.

По его словам, этот вопрос обсуждался в ходе его встречи с генсеком ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.

"Но мы пока не приняли решения, хотим ли быть частью этого или нет - полноценным ли членом или в качестве "плюса" (ОПЕК+ - ред.), - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман приглашали Гайану вступить в организацию.

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