GaffneyCline о будущем туркмено-азербайджанского месторождения "Достлуг"

Независимая оценка потенциала туркмено-азербайджанского месторождения "Достлуг" на Каспии позволит максимизировать выгодны от его совместной разработки и эксплуатации.

Независимая оценка потенциала туркмено-азербайджанского месторождения "Достлуг" на Каспии позволит максимизировать выгоды от его совместной разработки и эксплуатации.

Как передает Report, об этом заявил технический директор британской компании GaffneyCline Стивен Райт, выступая в режиме онлайн на проходящем в Ашхабаде Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор.

Он напомнил, что доступные в настоящее время данные по месторождению были сделаны давно и по устаревшим технологиям, и сегодня есть возможность получить более подробные сведения. Дополнительная информация поможет определить точные границы месторождения, принять важные решения относительно дальнейшей работы на нем.

Также Райт заявил о важности продумать и решить вопрос с разделом ресурсов, подчеркнув, что в разных странах при работе над подобными проектами принимались разные решения.

Вопрос о разработке месторождения "Достлуг" в ходе нынешнего Форума по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана поднимался также главой Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым, который в этот же день был принят президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоению месторождения "Достлуг" был подписан в январе 2021 года. Примечательно, что название месторождения переводится как "Дружба" и с туркменского, и с азербайджанского языков.