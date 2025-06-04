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Габор Орбан: MVM работает над заключением с Азербайджаном контракта на поставку газа

Габор Орбан: MVM работает над заключением с Азербайджаном контракта на поставку газа Венгерская компания MVM работает над заключением с Азербайджаном контрактов на поставку газа, в том числе и долгосрочных.
Энергетика
4 июня 2025 г. 14:46
Габор Орбан: MVM работает над заключением с Азербайджаном контракта на поставку газа

Венгерская компания MVM работает над заключением с Азербайджаном контракта на поставку газа, в том числе и долгосрочного.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор MVM CEEnergy Габор Орбан в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

“Мы были первой центрально-европейской торговой компанией, которая закупила и физически транспортировала азербайджанский газ в Венгрию - именно трубопроводный газ. И это был краткосрочный контракт. В целом, мы рассматриваем все это в рамках стратегического партнерства, поэтому работаем над тем, чтобы заключать контракты, в том числе и долгосрочные контракты”, - сказал Орбан.

Он добавил, что без каких-либо устойчивых условий очень сложно говорить о сроке контракта или его продолжительности.

Как сообщалось, Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и MVM CEEnergy в июне 2023 года заключили контракт на поставки 100 млн кубометров газа. Поставки начались в апреле 2024 года.

Кроме того, MVM Group является владельцем 5%-ой доли в проекте "ШахДениз" и 4%-ой доли в South Caucasus Pipeline Company (SCPC, оператор Южно-кавказской трубопроводной магистрали).

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Версия на азербайджанском языке Qabor Orban: “MVM Azərbaycanla qaz tədarükü haqqında müqavilə üzərində işləyir”
Версия на английском языке Gabor Orban: MVM working on concluding gas supply contract with Azerbaijan

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