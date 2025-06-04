Габор Орбан: Азербайджан имеет потенциал для экспорта СПГ в Европу

Азербайджан обладает потенциалом для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Азербайджан обладает потенциалом для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор венгерской компании MVM CEEnergy Габор Орбан в ходе 30-го Бакинского энергетического форума.

"Азербайджан имеет потенциал для экспорта СПГ, который может дополнить трубопроводные поставки и использоваться для снабжения европейского региона через соответствующие терминалы", - отметил Орбан.

По его словам, совокупный экспортный потенциал газа [нероссийского происхождения] из Каспийского региона [в Европу] оценивается в 30-45 млрд кубометров в год.

Глава MVM подчеркнул, что Венгрия как страна, не имеющая выхода к морю, делает ставку преимущественно на трубопроводные поставки. Он добавил, что компания активно диверсифицирует свой портфель и стремится к расширению на газовом рынке:

"Мы, безусловно, заинтересованы в новых возможностях по диверсификации источников газа", - заявил Орбан.

В то же время он указал на существующие инфраструктурные ограничения, мешающие увеличению объемов поставок:

"Южный газовый коридор требует расширения, включая Трансадриатический газопровод (TAP), пропускную способность которого необходимо увеличить с 10 до 20 млрд кубометров. Также существуют “узкие места” в межрегиональных газовых соединениях, особенно между Болгарией и Сербией, а также Сербией и Венгрией. Все эти интерконнекторы нуждаются в модернизации", - подчеркнул он.

ПРи этом Орбан выразил надежду, что Европейский союз сможет оказать финансовую поддержку соответствующим инвестиционным проектам.

"Можно сказать, что газ вновь вернулся в повестку - он больше не под запретом. Речь идет не об отказе от газа, а о сохранении его роли в энергетическом балансе. Главное - сможет ли ЕС поддержать эти инфраструктурные инвестиции", - резюмировал он.