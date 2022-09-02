Министры финансов G7 согласовали предельную цену на российскую нефть

Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) согласовали предельную цену на российскую нефть

Страны G7 подтвердили стремление отказаться от использования российской нефти на своих рынках, но не намерены создавать преграды покупке другими сторонами такой нефти по ценам, не превышающим "потолок". Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня.

"Мы подтверждаем меры по поэтапному отказу от российской нефти и нефтепродуктов на наших внутренних рынках и подчеркиваем, что наша мера "потолок цен" направлена на ослабление давления на мировые цены на нефть и на поддержку стран-импортеров нефти во всем мире", - отмечается в заявлении стран G7.

При этом страны G7 отмечают, что готовы "поддержать импортеров нефти, обеспечивая постоянный их доступ к российской нефти по ценам, не превышающим "потолок".

17:19

Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) согласовали предельную цену на российскую нефть.

Как передает Report, об этом журналистка издания Sky News Тамара Коен написала в Twitter.

"Министры финансов стран G7 согласовали предельную цену на российскую нефть в ходе виртуальной встречи сегодня в обед", - заявила она.

При этом она процитировала канцлера казначейства Великобритании Надхим Захави: "Мы ограничим возможности Путина финансировать свою войну за счет экспорта нефти, запретив такие услуги, как страхование и предоставление финансирования, судам, перевозящим российскую нефть выше согласованного ценового предела. Мы едины против этой варварской агрессии и сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за суверенитет, демократию и свободу".