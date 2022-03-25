G7 призывает страны-производители нефти и газа наращивать добычу

Страны "Большой Семерки" призвали государства-производителей нефти и газа наращивать добычу и высказали мнение, что ОПЕК должна играть в этом ключевую роль.

Страны "Большой Семерки" призвали государства-производителей нефти и газа наращивать добычу и высказали мнение, что ОПЕК должна играть в этом ключевую роль.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи G7.

"Мы призываем производителей нефти и газа действовать ответственно и нарастить поставки на международные рынки, ОПЕК должна сыграть в этом ключевую роль", - отмечается в нем.

В документе G7 также обещают принять меры по предотвращению продовольственного кризиса, вызванного событиями в Украине, и помогать ей продовольствием.

Страны "Семерки" выразили поддержку Украине и заявили о готовности следить за четким соблюдением антироссийских санкций.