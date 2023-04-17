G7 намерен сохранить цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель

Страны Группы семи (G7) выступили за сохранение цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, несмотря на призывы некоторых государств снизить установленный потолок.

Страны Группы семи (G7) выступили за сохранение цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, несмотря на призывы некоторых государств снизить установленный потолок.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, "семерка" и Австралия приняли решение сохранить ограничение после пересмотра цены в 60 долларов, согласованной в декабре.

Эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ вступило в силу 5 декабря 2022 года. Страны Группы семи, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России. Размер потолка был определен на уровне 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения потолка цен необходимо согласие со стороны всех стран ЕС и членов G7.