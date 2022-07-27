G7 могут ввести ограничение цен на российскую нефть к декабрю

Страны G7 могут ввести ограничения цен на российскую нефть к 5 декабря.

Страны G7 могут ввести ограничения цен на российскую нефть к 5 декабря.

Как передает Report, об этом сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в "Большой семерке".

Цель ограничения - соответствие временным рамкам, которые уже установил Евросоюз.

Кроме того, страны G7 хотят ограничить цены на нефть из России таким образом, чтобы они превышали стоимость добычи, но при этом были ниже нынешних рыночных цен. Как пишет агентство, в G7 считают, что если цена будет превышать стоимость добычи, то у России будет "стимул продолжать ее".