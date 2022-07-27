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G7 могут ввести ограничение цен на российскую нефть к декабрю

G7 могут ввести ограничение цен на российскую нефть к декабрю Страны G7 могут ввести ограничения цен на российскую нефть к 5 декабря.
Энергетика
27 июля 2022 г. 18:00
G7 могут ввести ограничение цен на российскую нефть к декабрю

Страны G7 могут ввести ограничения цен на российскую нефть к 5 декабря.

Как передает Report, об этом сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в "Большой семерке".

Цель ограничения - соответствие временным рамкам, которые уже установил Евросоюз.

Кроме того, страны G7 хотят ограничить цены на нефть из России таким образом, чтобы они превышали стоимость добычи, но при этом были ниже нынешних рыночных цен. Как пишет агентство, в G7 считают, что если цена будет превышать стоимость добычи, то у России будет "стимул продолжать ее".

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Версия на азербайджанском языке G7 dekabra qədər Rusiya neftinə qiymət həddi tətbiq edə bilər
Версия на английском языке G7 may impose price cap on Russian oil by December

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