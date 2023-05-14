G7 и ЕС намерены запретить перезапуск российских газо- и нефтепроводов

Страны G7 и Евросоюз собираются запретить импорт российского трубопроводного газа по направлениям, на которых поставки ранее были сокращены.

Страны G7 и Евросоюз собираются запретить импорт российского трубопроводного газа по направлениям, на которых поставки ранее были сокращены.

Как передает Report , об этом сообщили источники Financial Times (FT). Брюссель может принять аналогичные меры и в отношении российских нефтепроводов.

Страны G7 намерены принять решение по итогам саммита в Хиросиме, который пройдет 19–21 мая. Санкции затронут российский экспорт в такие страны, как Польша и Германия.

Как объяснил один из собеседников FT, санкции нужны, чтобы "убедиться, что партнеры не изменят свое мнение в гипотетическом будущем". В проекте резолюции говорится, что страны G7 и дальше будут сокращать использование российских энергоносителей, в том числе предотвращая "повторное открытие путей, ранее закрытых в результате использования энергии Россией в качестве оружия".

FT отмечает, что санкции вряд ли немедленно повлияют на действующие поставки газа, но подчеркивают "глубокую решимость в Брюсселе сделать постоянным быстрый и болезненный поворот от десятилетий зависимости от российских энергоносителей". Газета также обращает внимание на то, что в начале российско-украинской войны Европа избегала ограничений на трубопроводный газ из-за высокой зависимости.

Сейчас доля российского газа в европейском импорте упала с более 40% до менее 10%.