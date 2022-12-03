G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на нефть из РФ

Страны Группы семи (G7) и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Страны Группы семи (G7) и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из их совместного заявления, распространенного в пятницу американским Минфином.

"G7 и Австралия как нынешние члены коалиции по введению потолка цен 2 декабря достигли консенсуса о максимальной цене в $60 за баррель на перевозимую по морю нефть российского происхождения", - говорится в документе.

В нем отмечается, что ограничение цены на российскую нефть начнет действовать "5 декабря или вскоре после" этой даты. "В вводимых каждой страной правилах, как ожидается, будет оговорено ограниченное по времени исключение для транзакций, касающихся нефти, которая была погружена на суда в портах отправления до 5 декабря 2022 года", - подчеркивается при этом в заявлении. В нем отмечается, что более детальные правила применения политики потолка цен в скором времени опубликуют страны-участницы. "Будут должным образом изучены необходимые меры с целью предотвратить возможный обход и уклонение [от ограничений]", - говорится в тексте.

Отмечается, что страны-участницы соглашения намерены "тщательно отслеживать эффективность и воздействие потолка цен". "Мы будем готовы пересмотреть и скорректировать максимальную цену по мере необходимости", - подчеркнули они.

При этом, по их словам, во внимание будет приниматься некоторые факторы, в том числе "эффективность мер, и то, как они применяются и выполняются, а также насколько их придерживаются на международном уровне". Будет учитываться "развитие ситуации на рынке и потенциальное воздействие на участников коалиции, а также их партнеров, в том числе стран с низким и средним уровнем дохода". Подчеркивается, что в случае пересмотра предельной цены будет позволено завершить сделки, заключенные до вступления в силу нового лимита, по предыдущим правилам.

В документе сообщается, что аналогичное решение G7 и Австралии о ценовом потолке на российские нефтепродукты вступит в силу с 5 февраля 2023 года. "Мы объявим о максимальных ценах на российские нефтепродукты отдельно", - говорится в сообщении. В заявлении указывается, что страны назначат максимальную цену отдельно на нефтепродукты с высокой и низкой себестоимостью.