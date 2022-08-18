О нас

Фьючерсы на газ в США отступили от 14-летнего максимума

Фьючерсы на газ в США отступили от 14-летнего максимума В среду котировки природного газа снизились примерно на 1% с 14-летнего максимума на прогнозах менее жаркой погоды и менее высокого, чем ожидалось ранее, спроса на системы кондиционирования в ближайшие две недели.
Энергетика
18 августа 2022 г. 12:46
Фьючерсы на газ в США отступили от 14-летнего максимума

В среду котировки природного газа снизились примерно на 1% с 14-летнего максимума на прогнозах менее жаркой погоды и менее высокого, чем ожидалось ранее, спроса на системы кондиционирования в ближайшие две недели.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Цены немного снизились, несмотря на сокращение суточного объема добычи, более жаркую, чем обычно, погоду на Западном побережье и в Техасе, а также вопреки росту мировых цен на газ к рекордным уровням.

Кроме того, продолжающаяся приостановка работы СПГ-терминала Freeport также оказывает понижательное давление на рынок природного газа.

Ближайшие фьючерсы на природный газ в США в среду завершили торги снижением на 8,5 цента, или на 0,9%, до 9,244 доллара за млн БТЕ. Во вторник котировки завершили торги на максимуме с августа 2008 года.

За истекший период года котировки ближайших контрактов на природный газ подскочили примерно на 145%. В Европе и Азии газ торговался по 69 долларов и 57 долларов соответственно.

Позже в четверг выйдет еженедельный отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам газа. Ожидается, что запасы в подземных хранилищах (ПХГ) США на отчетной неделе выросли слабее обычного.

Опрошенные Reuters аналитики полагают, что запасы газа в США на неделе 6-12 августа увеличились на 34 млрд кубфутов. Год назад они выросли на 46 млрд кубфутов, а среднее 5-летнее значение для отчетного периода составляет +47 млрд кубфутов.

Если оценка аналитиков верна, общий объем запасов газа в ПХГ США составил 2,535 трлн кубфутов. Это на 12,2% ниже по сравнению со средним 5-летним показателем.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

IGB подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии
IGB подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии
18 августа 2022 г. 10:56
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева
18 августа 2022 г. 00:10
В Москве почтили память Муслима Магомаева 
ФотоВ Москве почтили память Муслима Магомаева 
17 августа 2022 г. 18:09
В международные организации направлено обращение в связи с экологическим террором армян в Лачыне
В международные организации направлено обращение в связи с экологическим террором армян в Лачыне
17 августа 2022 г. 12:05
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 80-летним юбилеем Муслима Магомаева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 80-летним юбилеем Муслима Магомаева
17 августа 2022 г. 10:16
Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Германии в Азербайджане
ФотоПрезидент принял верительные грамоты новоназначенного посла Германии в Азербайджане
16 августа 2022 г. 19:24
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Туркменистана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Туркменистана
16 августа 2022 г. 18:20
У первой леди США диагностирован коронавирус
У первой леди США диагностирован коронавирус
16 августа 2022 г. 17:49
На Сарыбаба обнаружено установленное незаконными армянскими формированиями минное поле
ФотоНа Сарыбаба обнаружено установленное незаконными армянскими формированиями минное поле
16 августа 2022 г. 12:47
Генерал ГПС: Вопрос семи сел Газаха является предметом делимитации
Генерал ГПС: Вопрос семи сел Газаха является предметом делимитации
16 августа 2022 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi