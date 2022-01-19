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Фьючерсы на газ в Европе закрылись выше отметки в 900 долларов

Фьючерсы на газ в Европе закрылись выше отметки в 900 долларов Цены фьючерсов на газ в Европе на закрытии превысили отметку в 900 долларов США за 1 тысячу кубометров.
Энергетика
19 января 2022 г. 05:17
Фьючерсы на газ в Европе закрылись выше отметки в 900 долларов

Цены фьючерсов на газ в Европе на закрытии превысили отметку в 900 долларов США за 1 тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов составила почти 1000 долларов. На протяжении торгов цены были несколько волатильны - в первые часы торгов наблюдался рост, затем стоимость перешла к снижению, а к закрытию вновь вышла в плюс. Максимальный показатель наблюдался при открытии - в 996 долларов США, минимальное значение составило 865 долларов США. На закрытии цены выросли на 3,7% по сравнению с расчетной ценой понедельника - до 942 долларов США.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов США за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов США, а в начале октября перешагнула порог в 1 000 долларов США.

Котировки 21 декабря достигли исторического максимума в 2 190,4 доллара США за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. Расчетная цена январских фьючерсов в последние дни прошлого года упала вдвое, на 30 декабря - до 1 020 долларов США, а в первую половину января демонстрировала нестабильную динамику, переходя от снижения к росту и наоборот.

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