О нас
Аудио новости

Фьючерсы на газ в Европе превысили 1 140 долларов

Фьючерсы на газ в Европе превысили 1 140 долларов Цены на газ в Европе на торгах в пятницу снизились на 4,4%, к закрытию торгов цена составляла чуть больше 1 140 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
19 марта 2022 г. 00:39
Фьючерсы на газ в Европе превысили 1 140 долларов

Цены на газ в Европе на торгах снизились на 4,4% и составила чуть больше 1 140 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1 205,6 доллара. В первые часы торгов котировки находились в диапазоне 1 200-1 230 долларов и достигли максимума торговой сессии, а в середине торгов цена опустилась на уровень 1 140-1 180 долларов. Ближе к концу сессии стоимость ненадолго поднялась выше 1 200 долларов, но не смогла удержаться на этом уровне.

Ценовой максимум составил 1 249 долларов за тысячу кубометров, а минимум – 1 131,1 доллара. К закрытию стоимость составила 1 143,1 доллара, что на 4,4% меньше расчетной цены четверга в 1 195,3 доллара.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
15 марта 2022 г. 11:06
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
14 марта 2022 г. 12:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi