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Фьючерсы на газ в Европе закрылись на уровне почти 1 250 долларов

Фьючерсы на газ в Европе закрылись на уровне почти 1 250 долларов Фьючерсы на газ в Европе на торгах подешевели на 6%, закрывшись на уровне чуть выше 1 250 доллара США за тысячу кубометров.
Энергетика
25 марта 2022 г. 00:45
Фьючерсы на газ в Европе закрылись на уровне почти 1 250 долларов

Фьючерсы на газ в Европе на торгах подешевели на 6%, закрывшись на уровне чуть выше 1 250 доллара США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1 239,8 доллара. После волатильного старта цены перешли в диапазон 1 330-1 390 долларов. В середине сессии был достигнут ценовой максимум торгов в 1 461,3 доллара, после чего котировки начали снижаться.

Ближе к концу торгов стоимость опустилась ниже 1 300 долларов, тогда же был достигнут ценовой минимум в 1 200 долларов. Цена закрытия составила 1 251,7 доллара, что на 5,9% ниже расчётной цены предыдущего торгового дня в 1 330,8 доллара США.

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