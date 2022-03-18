Фьючерсы на газ в Европе закрылись на уровне почти $1 200

Цены на газ в Европе на торгах выросли на 2,6%, к закрытию торгов почти достигли 1200 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе на торгах выросли на 2,6%, к закрытию торгов почти достигли 1 200 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на уровне примерно 1 230 долларов. Котировки в ходе торгов приблизились к отметке 1 300 долларов, но так и не достигли ее. Ценовой максимум составил 1 291 доллар за тысячу кубометров, а минимум - 1 176,7 доллара. К закрытию стоимость чуть выросла до 1 197,1 доллара, что на 2,6% выше расчетной цены среды - 1 167,2 доллара.