Фьючерсы на газ в Европе закрылись на уровне $1 280

Фьючерсы на газ в Европе на торгах во вторник подешевели на 1,8%, закрывшись на уровне 1 279,6 доллара за 1 тысячу кубометров.

Фьючерсы на газ в Европе на торгах во вторник подешевели на 1,8%, закрывшись на уровне 1 279,6 доллара за 1 тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги в минусе, их стоимость составила 1 194,3 доллара. Это ценовой минимум торгов, на 8,3% ниже расчетной цены понедельника - 1 302,6 доллара за тысячу кубометров. После некоторой волатильности в начале торгов цена поднялась в диапазон 1 350-1 400 долларов, ценовой максимум во вторник составил 1 415,8 доллара. А ближе к концу торгов стоимость стала снижаться, цена закрытия составила 1 279,6 доллара, что - с учетом изменения валютных котировок (данные на ICE Futures представлены в евро) - на 1,8% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня.