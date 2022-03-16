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Фьючерсы на газ в Европе закрылись на уровне $1 280

Фьючерсы на газ в Европе закрылись на уровне $1 280 Фьючерсы на газ в Европе на торгах во вторник подешевели на 1,8%, закрывшись на уровне 1 279,6 доллара за 1 тысячу кубометров.
Энергетика
16 марта 2022 г. 04:43
Фьючерсы на газ в Европе закрылись на уровне $1 280

Фьючерсы на газ в Европе на торгах во вторник подешевели на 1,8%, закрывшись на уровне 1 279,6 доллара за 1 тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги в минусе, их стоимость составила 1 194,3 доллара. Это ценовой минимум торгов, на 8,3% ниже расчетной цены понедельника - 1 302,6 доллара за тысячу кубометров. После некоторой волатильности в начале торгов цена поднялась в диапазон 1 350-1 400 долларов, ценовой максимум во вторник составил 1 415,8 доллара. А ближе к концу торгов стоимость стала снижаться, цена закрытия составила 1 279,6 доллара, что - с учетом изменения валютных котировок (данные на ICE Futures представлены в евро) - на 1,8% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня.

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