Фьючерсы на газ в Европе закрылись чуть выше 1 250 долларов

Фьючерсы на газ в Европе на торгах подешевели на 15%, закрылись на уровне чуть выше 1 250 долларов США за тысячу кубометров.

Фьючерсы на газ в Европе на торгах подешевели на 15%, закрылись на уровне чуть выше 1 250 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги в минусе, чуть превысив 1 240 долларов. Это ценовой минимум торгов, на 16% ниже расчетной цены пятницы - 1 479 долларов.

В первые часы торгов цены росли, локальный максимум составил почти 1 390 долларов. К закрытию стоимость ускорила темпы снижения, цена закрытия составила 1 256,3 доллара, что - с учетом изменения валютных котировок (данные на ICE Futures представлены в евро) - на 15% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня.