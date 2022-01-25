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Фьючерсы на газ в Европе закрылись чуть ниже $1 100

Фьючерсы на газ в Европе закрылись чуть ниже $1 100 Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов подскочили на 16,6%, приблизились к отметке в 1 100 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
25 января 2022 г. 01:39
Фьючерсы на газ в Европе закрылись чуть ниже $1 100

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов подскочили на 16,6%, приблизились к отметке в 1 100 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов составляла чуть больше 900 долларов США. В первой половине торгов котировки росли умеренными темпами, позднее рост ускорился до 15% и более. Минимальным показателем стало значение открытия в 923 доллара США, максимально цены достигали 1 107 долларов США. К закрытию котировки выросли на 16,6% к расчетной цене пятницы, до 1 076 долларов США.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов США за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов США, а в начале октября перешагнула порог в 1 000 долларов США. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2 190,4 доллара США. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.

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