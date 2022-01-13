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Фьючерсы на газ в Европе закрыли торги выше $1 000

Фьючерсы на газ в Европе закрыли торги выше $1 000 Цены фьючерсов на газ в Европе после пяти дней снижения выросли - к закрытию торгов примерно на 12%, чуть выше 1 000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Энергетика
13 января 2022 г. 22:31
Фьючерсы на газ в Европе закрыли торги выше $1 000

Цены фьючерсов на газ в Европе после пяти дней снижения выросли - к закрытию торгов примерно на 12%, чуть выше 1 000 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ближайших, февральских, фьючерсов на газ по индексу TTF (крупнейшего европейского хаба) на открытии торговой сессии чуть превысила 900 долларов, в первой половине дня демонстрировала снижение и падала до 825 долларов США, а в последние несколько часов торгов перешла в плюс. Локальный максимум составил 1 033,6 доллара США, а цена закрытия - 1 022,1 доллара США, что на 12,1% выше расчетной цены среды.

Цены на газ в Европе 21 декабря достигли исторического максимума в 2 190,4 доллара США за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. Расчетная цена январских фьючерсов в последние дни прошлого года упала вдвое - до 1 020 долларов США на 30 декабря.

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