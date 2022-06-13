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Фьючерсы на газ в Европе закрыли торги чуть выше 900 долларов

Фьючерсы на газ в Европе закрыли торги чуть выше 900 долларов Фьючерсы на газ в Европе закрыли торги на уровне предыдущего торгового дня, чуть выше 900 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
13 июня 2022 г. 23:27
Фьючерсы на газ в Европе закрыли торги чуть выше 900 долларов

Фьючерсы на газ в Европе закрыли торги на уровне предыдущего торгового дня, чуть выше 900 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись в минусе, стоили 882,1 доллара США за тысячу кубов (-2,4% к расчетной цене пятницы - 903,8 доллара), что стало минимумом торгов. Затем цены немного замедлили темпы снижения и даже переходили к небольшому росту. В течение дня держались в коридоре 882-922 доллара США (в среднем - 0,2%). Последние фьючерсы продавались за 903,3 доллара долларов США.

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