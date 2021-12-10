Фьючерсы на газ в Европе закрепились выше $1 200 за тысячу кубометров

Цены январских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов пятницы закрепились на уровне выше 1 200 долларов США за тысячу кубометров.

Цены январских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов пятницы закрепились на уровне выше 1 200 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures в первую половину дня колебалась в диапазоне 1 170-1 200 долларов США, а затем - последние несколько часов - превышала отметку 1 200 долларов США.

Максимум - почти 1 260 долларов США - был достигнут ближе к закрытию торговой сессии, на 7,4% превысил расчетную цену четверга. Затем котировки немного снизились, последний фьючерс был продан за 1 233 доллара США, что на 5% выше расчётной цены накануне.