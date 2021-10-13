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Фьючерсы на газ в Европе за день подорожали на 10%

Фьючерсы на газ в Европе за день подорожали на 10% Фьючерсные цены на газ в Европе в среду выросли в цене на 10%, завершив вторую торговую сессию подряд ростом.
Энергетика
13 октября 2021 г. 21:03
Фьючерсы на газ в Европе за день подорожали на 10%

Фьючерсные цены на газ в Европе в среду выросли в цене на 10%, завершив вторую торговую сессию подряд ростом.

Как передает Report со ссылкой "Прайм", об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 1 055,5 доллара США за 1 тысячу кубометров, демонстрируя умеренный рост в течение дня, к закрытию цена выросла до уровня 1 132,3 доллара, что на 10,1% выше расчетной цены вторника.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне 1 050 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила почти 1 030 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1 400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября.

При этом цены на газ на мировом рынке начали демонстрировать снижение с 6 октября, после заявления президента Владимира Путина о готовности России стабилизировать растущие цены на энергоносители. Стоимость фьючерсов на газ после достижения 6 октября исторического максимума — в моменте 1 937 долларов за 1 тысячу кубометров — на торгах за день растеряла больше 600 долларов, а затем за несколько дней снизилась до почти 1 000 долларов.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

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