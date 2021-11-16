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Фьючерсы на газ в Европе взлетели на 18,3%

Фьючерсы на газ в Европе взлетели на 18,3% Цена фьючерсов на газ в Европе к концу торгов вторника достигла 1 100 долларов США за 1 тысячу кубометров, что - с учетом смены в течение дня курсов евро и доллара - на 18,3% выше расчетной цены понедельника.
Энергетика
16 ноября 2021 г. 23:36
Фьючерсы на газ в Европе взлетели на 18,3%

Цена фьючерсов на газ в Европе к концу торгов достигла 1 100 долларов США за 1 тысячу кубометров, что - с учетом смены в течение дня курсов евро и доллара - на 18,3% выше расчетной цены понедельника.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные ICE Futures.

Стоимость ближайших - декабрьских - фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов чуть превысила 980 долларов, в течение дня цены демонстрировали устойчивый рост и впервые с конца октября достигли 1 100 долларов США за тысячу кубометров.

Рост резко активизировался после выхода новости о том, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2". Стоимость к концу торгов составила 1 105,3 доллара, что с учётом курсовой разницы, на 18,3% выше расчетной цены накануне - 942,3 доллара.

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