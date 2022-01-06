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Фьючерсы на газ в Европе выросли до 1 150 долларов

Фьючерсы на газ в Европе выросли до 1 150 долларов Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов четверга приблизились к 1 150 долларам США за тысячу кубометров.
Энергетика
6 января 2022 г. 22:16
Фьючерсы на газ в Европе выросли до 1 150 долларов

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов четверга приблизились к 1 150 долларам США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ближайших, февральских, фьючерсов на платформе ICE Futures на открытии торгов чуть превысила 1 140 долларов США. Минимум составил 1 066,8 доллара, а максимум - на самом закрытии, 1 146,8 доллара США (на 7,2% выше расчетной цены накануне - почти 1 070 долларов США).

Пятого января фьючерсы торговались в диапазоне примерно 1 030-1 130 долларов США.

Стоимость газа коррекционно снижается после достижения 21 декабря исторического максимума в 2 190,4 доллара США. Котировки в последний день 2021 года впервые с 10 ноября опустились ниже отметки в 800 долларов США.

Помимо коррекции, снижение цен может быть связано с дополнительными поставками СПГ в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.

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