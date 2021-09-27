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Фьючерсы на газ в Европе торгуются около 900 долларов за тысячу кубометров

Фьючерсы на газ в Европе торгуются около 900 долларов за тысячу кубометров Цены на газ на фьючерсном рынке Европы растут на 5%, приближаясь к 900 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Энергетика
27 сентября 2021 г. 13:34
Фьючерсы на газ в Европе торгуются около 900 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ на фьючерсном рынке Европы растут на 5%, приближаясь к 900 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Как передает Report со ссылкой на Prime, стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне почти 853 доллара США за тысячу кубометров, в течение дня корректировалсь и в 12.24 (по бакинскому времени) чуть превысила 890 долларов США. Максимум торгового дня понедельника составил 895,3 доллара США за тысячу кубометров (выше расчетной цены пятницы на 5,4%).

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу торги закрылись на уровне 865 долларов США за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 849,8 доллара США.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов США за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов США за тысячу кубометров.

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