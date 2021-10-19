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Фьючерсы на газ в Европе снизились

Фьючерсы на газ в Европе снизились Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к концу торгов вторника снизилась почти на 3%, до уровня примерно 1 100 долларов США за 1 тысячу кубометров.
Энергетика
19 октября 2021 г. 22:21
Фьючерсы на газ в Европе снизились

Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к концу торгов вторника снизилась почти на 3%, до уровня примерно 1 100 долларов США за 1 тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов чуть превышала 1 070 долларов США за тысячу кубометров, в течение дня снижалась до минимума 1 027,9 доллара США, а к концу торговой сессии составила 1 094,5 доллара США за тысячу кубометров, что на 2,9% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу торги закрылись на уровне чуть выше 1 065 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1 126,6 доллара США.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов США за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены - почти 1 400 долларов США за тысячу кубометров - был достигнут 5 октября. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов США за тысячу кубометров, цены на газ на мировом рынке начали снижаться.

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