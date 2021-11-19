Фьючерсы на газ в Европе снизились к закрытию торгов

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов снизились до 1 092 долларов США, что с учетом курсовой разницы на 2,4% ниже расчетной цены накануне.

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов снизились до 1 092 долларов США, что с учетом курсовой разницы на 2,4% ниже расчетной цены накануне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки ICE Futures.

Стоимость ближайших - декабрьских - фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на самом открытии торгов чуть превысила 1 120 долларов США, в течение дня опускалась почти до 1 060 долларов США, а к концу торгов чуть выросла - до 1 092, что с учетом курсовой разницы на 2,4% ниже расчетной цены накануне.

Резко стоимость фьючерсов выросла с пятницы: за четыре торговых дня расчетная цена подскочила на 25%, до 1 110 долларов США в среду.