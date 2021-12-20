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Фьючерсы на газ в Европе снизили темпы роста вдвое

Фьючерсы на газ в Европе снизили темпы роста вдвое Цены ближайших фьючерсов на газ в Европе снизились почти вдвое - до 2,3%.
Энергетика
20 декабря 2021 г. 16:20
Фьючерсы на газ в Европе снизили темпы роста вдвое

Цены ближайших фьючерсов на газ в Европе снизились почти вдвое - до 2,3%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

К 15:00 по бакинскому времени показатель составлял 1 676,7 доллара, что на 4,8% выше расчетной цены пятницы. После результатов аукционов цены начали демонстрировать плавное снижение темпов роста, и опустились до 1 635,8 доллара, что выше расчетной цены на 2,3%.

Затем цены вновь пошли вверх и вернулись к прежним темпам роста. Стоимость на 15:30 приблизилась к отметке 1 700 долларов. Рост составил почти на 6%.

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