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Фьючерсы на газ в Европе подорожали почти на 1,5%

Фьючерсы на газ в Европе подорожали почти на 1,5% Цены фьючерсов на газ в Европе после скачков до 1 185 долларов США за тысячу кубометров к окончанию торгов среды снизились до 1 115 долларов США, что на 1,4% выше расчетной цены накануне.
Энергетика
17 ноября 2021 г. 22:54
Фьючерсы на газ в Европе подорожали почти на 1,5%

Цены фьючерсов на газ в Европе после скачков до 1 185 долларов США за тысячу кубометров к окончанию торгов среды снизились до 1 115 долларов США, что на 1,4% выше расчетной цены накануне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные на ICE Futures.

Стоимость ближайших - декабрьских - фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов чуть превысила 1 130 долларов США, в течение дня демонстрировала устойчивый рост и достигла - впервые с октября - максимума в 1 185 долларов США. Однако затем цены начали снижаться и к закрытию торгов опустились до 1 115 долларов США, что на 1,4% выше расчетной цены накануне.

Резко стоимость фьючерсов выросла с пятницы: за три торговых дня расчетная цена подскочила более чем на 20%, до 1 100,5 доллара во вторник.

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