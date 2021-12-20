Фьючерсы на газ в Европе подорожали по итогам торгов

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли более чем на 7%, превысили 1 700 долларов за 1 тысячу кубометров.

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли более чем на 7%, превысили 1 700 долларов за 1 тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила почти 1 710 долларов США. Максимальные темпы роста цены демонстрировали в начале торгов: максимум достигал почти 1 740 долларов США. Однако затем темпы снизились, фьючерсы торговались в диапазоне 1 600-1 700 долларов США, в среднем росли примерно на 3-4%. К закрытию сессии цены вновь начали расти, поседений фьючерс торговался по 1 723,4 доллара США, что на 7,7% выше расчетной цены пятницы (примерно 1 600 долларов США).

Стоимость растет на фоне снижения "Газпромом" бронирования мощностей газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу. Компания на пятницу выкупала 27 миллионов кубометров, на субботу - 5,2 миллиона, на воскресенье - 4,2 миллиона, а на понедельник - 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре "Газпром" бронировал 31,4 миллиона кубометров.

Напомним, что ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов США за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов США, а уже в начале октября перешагнула порог в 1 000 долларов США. Исторический максимум на фьючерсном рынке - 1 937 долларов США за тысячу кубометров - был достигнут 6 октября.