Фьючерсы на газ в Европе подорожали по итогам торгов

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торговой сессии выросли на 11% и впервые с октября превысили 1 370 долларов США за 1 тысячу кубометров.

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торговой сессии выросли на 11% и впервые с октября превысили 1 370 долларов США за 1 тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures на открытии торгов составила 1 340,7 доллара США и в первые часы колебалась в диапазоне 1 310-1 350 долларов США, а во второй половине дня демонстрировала большую волатильность и достигла максимума - почти 1 390 долларов. Показатель к закрытию составил 1371,7 доллара США, что на 11% выше расчетной цены в пятницу - 1 235,9 доллара США.

Цены январских фьючерсов на газ в Европе продолжают расти. Средняя стоимость в прошлом месяце составила 960 долларов США, а сейчас же, аналогичный показатель вырос до 1 130 долларов США. По итогам прошлой недели цены закрепились на уровне выше 1 200 долларов США за тысячу кубометров.