О нас
Report Georgia
Аудио новости

Фьючерсы на газ в Европе подорожали по итогам торгов

Фьючерсы на газ в Европе подорожали по итогам торгов Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торговой сессии выросли на 11% и впервые с октября превысили 1 370 долларов США за 1 тысячу кубометров.
Энергетика
13 декабря 2021 г. 22:33
Фьючерсы на газ в Европе подорожали по итогам торгов

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торговой сессии выросли на 11% и впервые с октября превысили 1 370 долларов США за 1 тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures на открытии торгов составила 1 340,7 доллара США и в первые часы колебалась в диапазоне 1 310-1 350 долларов США, а во второй половине дня демонстрировала большую волатильность и достигла максимума - почти 1 390 долларов. Показатель к закрытию составил 1371,7 доллара США, что на 11% выше расчетной цены в пятницу - 1 235,9 доллара США.

Цены январских фьючерсов на газ в Европе продолжают расти. Средняя стоимость в прошлом месяце составила 960 долларов США, а сейчас же, аналогичный показатель вырос до 1 130 долларов США. По итогам прошлой недели цены закрепились на уровне выше 1 200 долларов США за тысячу кубометров.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Брюссель
ФотоИльхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Брюссель
13 декабря 2021 г. 21:59
Президент Ильхам Алиев встретится с генсеком НАТО
Президент Ильхам Алиев встретится с генсеком НАТО
13 декабря 2021 г. 16:42
Осенняя сессия в вузах и ссузах Азербайджана пройдет в очной форме
Осенняя сессия в вузах и ссузах Азербайджана пройдет в очной форме
13 декабря 2021 г. 14:06
Фуад Гусейналиев: Новый закон о медиа крайне необходим для нашей страны
ВидеоФуад Гусейналиев: Новый закон о медиа крайне необходим для нашей страны
12 декабря 2021 г. 23:11
Пройдут выборы на вакантные места в Милли Меджлисе
Пройдут выборы на вакантные места в Милли Меджлисе
12 декабря 2021 г. 13:45
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера
12 декабря 2021 г. 11:33
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 09:54
Сегодня день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
Сегодня день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 00:00
Хикмет Гаджиев: На все провокации Армении будет дан ответ
ВидеоХикмет Гаджиев: На все провокации Армении будет дан ответ
11 декабря 2021 г. 22:01
Эксперты: Закон О медиа открывает новые горизонты для азербайджанской прессы
Эксперты: Закон "О медиа" открывает новые горизонты для азербайджанской прессы
11 декабря 2021 г. 16:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi