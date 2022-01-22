Фьючерсы на газ в Европе подорожали на 6%

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли примерно на 6% по отношению к цене вчерашнего закрытия и перешагнули порог в 900 долларов за тысячу кубометров.

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли примерно на 6% по отношению к цене вчерашнего закрытия и перешагнули порог в 900 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов чуть превысила 880 долларов США. В течение дня цены демонстрировали небольшие колебания, в первые часы торгов наблюдалось снижение, а затем оно сменилось ростом. Минимальный показатель составил почти 853 доллара США, а максимальный - 961 доллар США. К закрытию котировки снизили темпы роста до 6,3% к расчетной цене четверга. Последние фьючерсные контракты продавались по 934,2 доллара США.

Эти котировки 21 декабря достигли исторического максимума в 2 190,4 доллара США за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. Расчетная цена январских фьючерсов в последние дни прошлого года упала вдвое, на 30 декабря - до 1 020 долларов США, а в первой половине января демонстрировала нестабильную динамику.

Эксперты связывали рост стоимости газа с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.