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Фьючерсы на газ в Европе подобрались к $1 000

Фьючерсы на газ в Европе подобрались к $1 000 Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию первых в 2022 году торгов вплотную подобрались к отметке в 1 000 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
3 января 2022 г. 21:53
Фьючерсы на газ в Европе подобрались к $1 000

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию первых в 2022 году торгов вплотную подобрались к отметке в 1 000 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ближайших, февральских, фьючерсов на платформе ICE Futures на открытии торгов была близка к расчетной цене пятницы (821,9 доллара США), составила 817 долларов США. Затем темпы снижения ускорились: в первые три часа торгов фьючерсы дешевели, котировки опускались до минимума понедельника - 771,2 доллара США. Однако примерно после 14.00 по бакинскому времени стоимость начала демонстрировать уверенный рост. Локальный максимум составил 987,3 доллара, а цена закрытия была близка к этому показателю - 982,6 доллара США, что на 19,6% выше расчетной цены пятницы.

31 декабря котировки опустились ниже отметки в 800 долларов США впервые с 10 ноября.

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