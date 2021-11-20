Фьючерсы на газ в Европе подешевели на 9,4%

Стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов снизилась на 9,4% - почти до 1 000 долларов США.

Стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов снизилась на 9,4% - почти до 1 000 долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки ICE Futures.

Стоимость ближайших декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила почти 1 100 долларов США. Однако уже в первый час торгов, после небольшого роста до 1 111 долларов, цены начали снижаться. К концу торгов цена упала до дневного минимума - 1 007,2 доллара США, что на 9,4% ниже расчетной цены четверга.

Стоимость фьючерсов резко выросла с 12 ноября. За пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25% и в четверг, 18 ноября, составила 1 121,8 доллара.

Исторический максимум - 1 937 долларов США за тысячу кубометров - был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября - впервые за полтора месяца - стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов США за тысячу кубометров.