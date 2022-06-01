Фьючерсы на газ в Европе подешевели на 8%

Фьючерсы на газ на Лондонской бирже ICE утром в среду подешевели на 8% и торгуются ниже 1 000 долларов за тысячу кубометров.

Фьючерсы на газ на Лондонской бирже ICE утром в среду подешевели на 8% и торгуются ниже 1 000 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки ICE Futures.

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги снижением до 973,6 доллара (-6% к расчетной цене вторника — 1040 доллара). Пока ценовой максимум среды составляет 984,6 доллара (-5,3%). Затем котировки были на уровне 957 долларов (-8%) за тысячу кубометров, и пока это сегодняшний ценовой минимум.

Цены на газ в Европе в этом году резко подскочили после начала боевых действий в Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1 038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1 555,5 доллара.

Минимальная за два месяца расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1 027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1 370 долларов за тысячу кубометров. Новый скачок котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.