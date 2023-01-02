Фьючерсы на газ в Европе подешевели на 8%

Цены на газ в Европе в первый рабочий день недели 2023 года составили ниже 800 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе в первый рабочий день недели 2023 года составили ниже 800 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 777,3 доллара за тысячу кубометров (-8%). Далее их стоимость составила 790,5 доллара (-6,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы, - 844,3 доллара за тысячу кубометров.

Ниже 800 долларов за тысячу кубометров котировки опустились 30 декабря, впервые за 10 месяцев.