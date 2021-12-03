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Фьючерсы на газ в Европе подешевели к закрытию торгов

Фьючерсы на газ в Европе подешевели к закрытию торгов Цена ближайших, январских, фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов снизилась на 5,7% и составила 1 045 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
3 декабря 2021 г. 23:21
Фьючерсы на газ в Европе подешевели к закрытию торгов

Цена ближайших, январских, фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов снизилась на 5,7% и составила 1 045 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

На открытии торговой сессии стоимость январских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на площадке ICE Futures чуть превышала 1 060 долларов США. Цены на газ в течение торговой сессии стабильно уменьшались на 2-4%, а примерно за час до закрытия ускорили темпы снижения. Минимум торгов составил 1 039,3 доллара, а максимум - 1 087,8 доллара США.

К закрытию цена составила 1 045 долларов, что на 5,7% ниже расчетной цены среды (1 108 долларов).

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторический максимум - 1 937 долларов США за тысячу кубометров - был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября впервые за полтора месяца опустились ниже 750 долларов США за тысячу кубометров.

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