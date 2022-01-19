Фьючерсы на газ в Европе подешевели до 860 долларов

Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в среду - после кратковременного роста почти до 1 000 долларов за тысячу кубометров накануне - к закрытию торгов снизились до уровня 860 долларов США.

Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в среду - после кратковременного роста почти до 1 000 долларов за тысячу кубометров накануне - к закрытию торгов снизились до уровня 860 долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ближайших, февральских, фьючерсов на газ по индексу TTF - крупнейшего европейского хаба - с самого открытия торговой сессии демонстрировала устойчивое снижение: с отметки примерно 910 долларов США котировки опускались почти до 830 долларов США. Цена закрытия составила 857,6 доллара США, что на 6,3% ниже расчётной цены вторника - 915,3 доллара США.

Котировки в течение прошлой недели колебались в диапазоне 825-1 130 долларов США за тысячу кубометров, 12 января расчетная цена стала минимальной с начала года - почти 885 долларов США. Однако во второй половине недели показатель резко вырос и достиг 14 января 1 025 долларов США.