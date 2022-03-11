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Фьючерсы на газ в Европе подешевели более чем на 5% в начале торгов пятницы

Фьючерсы на газ в Европе подешевели более чем на 5% в начале торгов пятницы Цены на газ в Европе после скачка почти до 3 900 долларов США за тысячу кубометров в понедельник и удержания отметки в 3 300 долларов во вторник продолжают устойчивое снижение, в пятницу опустились ниже 1 400 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
11 марта 2022 г. 11:44
Фьючерсы на газ в Европе подешевели более чем на 5% в начале торгов пятницы

Цены на газ в Европе после скачка почти до 3 900 долларов США за тысячу кубометров в понедельник и удержания отметки в 3 300 долларов во вторник продолжают устойчивое снижение, в пятницу опустились ниже 1 400 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1 387,6 доллара, после чего чуть выросла почти до 1 430 долларов, а затем вновь перешла к снижению. Пока ценовой минимум составляет 1 330,8 доллара, что на 7,4% ниже расчетной цены накануне — 1 437,7 доллара.

Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1 000 долларов. Ценовой максимум в 3 892 доллара был достигнут 7 марта.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

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