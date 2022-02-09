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Фьючерсы на газ в Европе опустились ниже $900

Фьючерсы на газ в Европе опустились ниже $900 Цена фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов вторника упала на 6%, опустившись ниже 900 долларов США за 1 тысячу кубометров.
Энергетика
9 февраля 2022 г. 00:18
Фьючерсы на газ в Европе опустились ниже $900

Цена фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов вторника упала на 6%, опустившись ниже 900 долларов США за 1 тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость мартовских фьючерсов на открытии торгов составила 961 доллар США, в первые минуты резко подскочила, а затем перешла к снижению. В целом динамика в ходе торговой сессии была стабильной, котировки двигались в одном диапазоне. Максимальное значение составило 978 долларов США за тысячу кубометров, минимальным стал уровень закрытия в 879 долларов США – это на 6,2% ниже расчетной цены понедельника.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов США, а в начале октября - уже 1 000 долларов США. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2 190 долларов США был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

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