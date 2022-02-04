Фьючерсы на газ в Европе немного подорожали к закрытию торгов

Цена фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов пятницы незначительно выросла к расчетной цене четверга, достигнув 960 долларов за тысячу кубометров.

Цена фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов пятницы незначительно выросла к расчетной цене четверга, достигнув 960 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Мартовские фьючерсы открыли торговую сессию на отметке 950,6 доллара США и в течение дня показывали нестабильную динамику.

Минимум составил почти 938 долларов, а максимум - 990,5 доллара США. К закрытию котировки снизили темпы роста, опустившись до 960,2 доллара США.

Таким образом, к расчетной цене четверга (945,6 доллара США) цены с учетом курсовой разницы выросли примерно на 1,5%.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов США за тысячу кубометров.

В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов США, а в начале октября перешагнула порог в 1 000 долларов США.

В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2 190,4 доллара США.

Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.