Фьючерсы на газ в Европе к закрытию торгов подорожали на 4%

Цена фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов четверга выросла до 950 долларов за тысячу кубометров.

Цена фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов четверга выросла до 950 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость мартовских фьючерсов на открытии составила 943 доллара США. В первые часы торгов она была несколько волатильна, переходила от снижения к росту, однако позднее стабилизировалась. Ближе к закрытию котировки начали показывать более значимую динамику, увеличившись на 4%, до 948 долларов США. Максимально цены на газ поднимались до 953 долларов США и опускались до 905 долларов США.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1 000 долларов США. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2 190,4 доллара США. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.