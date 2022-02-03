О нас
Report Georgia
Аудио новости

Фьючерсы на газ в Европе к закрытию торгов подорожали на 4%

Фьючерсы на газ в Европе к закрытию торгов подорожали на 4% Цена фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов четверга выросла до 950 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
3 февраля 2022 г. 22:34
Фьючерсы на газ в Европе к закрытию торгов подорожали на 4%

Цена фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов четверга выросла до 950 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость мартовских фьючерсов на открытии составила 943 доллара США. В первые часы торгов она была несколько волатильна, переходила от снижения к росту, однако позднее стабилизировалась. Ближе к закрытию котировки начали показывать более значимую динамику, увеличившись на 4%, до 948 долларов США. Максимально цены на газ поднимались до 953 долларов США и опускались до 905 долларов США.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1 000 долларов США. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2 190,4 доллара США. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Болгарские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии
Болгарские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии
3 февраля 2022 г. 18:40
Консультативный совет ЮГК повысит осведомленность о роли проекта в энергобезопасности Европы
Консультативный совет ЮГК повысит осведомленность о роли проекта в энергобезопасности Европы
3 февраля 2022 г. 18:20
Министр: Консультативный совет создает возможности для углубления сотрудничества в сфере зеленой энергии
Министр: Консультативный совет создает возможности для углубления сотрудничества в сфере "зеленой энергии"
3 февраля 2022 г. 18:05
ICGB: ЮГК имеет решающее значение для безопасности поставок газа в Европу
ICGB: ЮГК имеет решающее значение для безопасности поставок газа в Европу
3 февраля 2022 г. 17:50
ICGB: Нет оснований для продления срока завершения строительства интерконнектора
ICGB: Нет оснований для продления срока завершения строительства интерконнектора
3 февраля 2022 г. 17:28
Министр: Партнерство между Азербайджаном и Болгарией в энергетике вступает в новый этап
Министр: Партнерство между Азербайджаном и Болгарией в энергетике вступает в новый этап
3 февраля 2022 г. 17:26
Болгария нацелена на увеличение поставок газа из Каспийского региона через ЮГК
Болгария нацелена на увеличение поставок газа из Каспийского региона через ЮГК
3 февраля 2022 г. 17:05
Министр: ЮГК превратит Болгарию в хаб для поставок газа из альтернативных источников
Министр: ЮГК превратит Болгарию в хаб для поставок газа из альтернативных источников
3 февраля 2022 г. 16:37
Саудовская Аравия и Кувейт увеличат нефтедобычу в нейтральной зоне
Саудовская Аравия и Кувейт увеличат нефтедобычу в нейтральной зоне
3 февраля 2022 г. 16:25
В Великобритании на 54% повысили верхний предел цен на электроэнергию
В Великобритании на 54% повысили верхний предел цен на электроэнергию
3 февраля 2022 г. 16:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi