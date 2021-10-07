Фьючерсные цены на газ в Европе снижаются второй день

Фьючерсные цены на газ в Европе второй день завершают торги снижением, в четверг опустились на 6,4% к расчетной цене среды — до 1 215 долларов США за тыс. кубометров.

Фьючерсные цены на газ в Европе второй день завершают торги снижением, в четверг опустились на 6,4% к расчетной цене среды — до 1 215 долларов США за тыс. кубометров.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне почти 1 260 долларов США за тыс. кубометров, в течение дня опускалась до почти 980 долларов и достигала максимума чуть выше 1 370 долларов, а к завершению торгов снизились до 1 215 долларов, что на 6,4% ниже расчетной цены среды.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне почти 1 260 долларов за тыс. кубометров, а расчетная цена приблизилась к 1 300 долларов.

Спотовые цены также снижаются. Цена на споте TTF по контракту "на день вперед" с поставкой в пятницу, 8 октября, снизилась на 12,2%, до примерно 1 120 долларов США за тыс. кубометров.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов США за тыс. кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Рекордное значение — 1 937 долларов США за тыс. кубометров — было достигнуто накануне.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.