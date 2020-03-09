Фьючерсы ключевых американских индексов обрушились из-за падения цен на нефть

Американские фьючерсы и цены на нефть на электронных торгах обрушились вечером в воскресенье по местному времени.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно данным торгов, в частности, цены на апрельские поставки сырой нефти West Texas Intermediate упали на 21% до 32,01 доллара, аналогично на 21% подешевели майские поставки Brent до 35,22 доллара.

Фьючерсы индекса S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упали на 145,10 пункта (4,90%) до уровня 2970,52. Фьючерсы промышленного индекса Dow Jones сократились на 1245 пунктов (4,85%) и составили к вечеру воскресенья 24 535 пунктов.

Фьючерсы электронной биржи Nasdaq снизились на 410 пунктов (4,82%) до 8093,25.