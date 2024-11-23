Функции Государственного энергетического агентства Нахчывана будут переданы "Азерэнержи" и "Азеришыг"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в сфере электроэнергетики и водоснабжения и регулировании некоторых связанных с этим вопросов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в сфере электроэнергетики и водоснабжения и регулировании некоторых связанных с этим вопросов.

Как сообщает Report, согласно указу, Кабинет министров должен в течение месяца принять необходимые меры по передаче функций Государственного энергетического агентства Нахчыванской Автономной Республики соответственно ОАО "Азерэнержи" и "Азеришыг".

Кроме того, Кабмину поручено подготовить и представить главе государства в течение трех месяцев предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов, и решить другие вопросы, вытекающие из указа.