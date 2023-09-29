Фуад Наджафли: Электроэнергетическая система Нахчывана будет полностью реконструирована

Электроэнергетическая система Нахчыванской Автономной Республики (НАР) будет полностью реконструирована в рамках реализации "Государственной программы социально-экономического развития на 2023-2027 годы".

Электроэнергетическая система Нахчыванской Автономной Республики (НАР) будет полностью реконструирована в рамках реализации "Государственной программы социально-экономического развития на 2023-2027 годы".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил полномочный представитель президента в НАР Фуад Наджафли на первой международной конференции "Нахчыван - зона зеленой энергетики", проходящей в рамках III Азербайджано-Турецком энергетического форума в Нахчыване.

Ф.Наджафли отметил, что 6-м приоритетным направлением программы является увеличение производства и экспорта электроэнергии.

«Госпрограмма предусматривает параллельно с обновлением электроэнергетической инфраструктуры, также и проектирование высоковольтных линий электропередачи между Азербайджаном и Турцией», - сказал он.

По его словам, модернизация существующих и строительство новых электростанций в Нахчыване, увеличение производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также реализация новых проектов обеспечат рост экспорта электроэнергии из Азербайджана.