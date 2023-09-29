О нас

Фуад Наджафли: Электроэнергетическая система Нахчывана будет полностью реконструирована

Фуад Наджафли: Электроэнергетическая система Нахчывана будет полностью реконструирована Электроэнергетическая система Нахчыванской Автономной Республики (НАР) будет полностью реконструирована в рамках реализации "Государственной программы социально-экономического развития на 2023-2027 годы".
Энергетика
29 сентября 2023 г. 13:19
Фуад Наджафли: Электроэнергетическая система Нахчывана будет полностью реконструирована

Электроэнергетическая система Нахчыванской Автономной Республики (НАР) будет полностью реконструирована в рамках реализации "Государственной программы социально-экономического развития на 2023-2027 годы".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил полномочный представитель президента в НАР Фуад Наджафли на первой международной конференции "Нахчыван - зона зеленой энергетики", проходящей в рамках III Азербайджано-Турецком энергетического форума в Нахчыване.

Ф.Наджафли отметил, что 6-м приоритетным направлением программы является увеличение производства и экспорта электроэнергии.

«Госпрограмма предусматривает параллельно с обновлением электроэнергетической инфраструктуры, также и проектирование высоковольтных линий электропередачи между Азербайджаном и Турцией», - сказал он.

По его словам, модернизация существующих и строительство новых электростанций в Нахчыване, увеличение производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также реализация новых проектов обеспечат рост экспорта электроэнергии из Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Fuad Najafli: Nakhchivan's power grid to be fully reconstructed
Версия на азербайджанском языке Fuad Nəcəfli: ”Naxçıvanda elektroenergetika sistemi yenidən qurulacaq”

Самое важное

На гражданских объектах в Карабахе конфисковано большое количество оружия и боеприпасов
На гражданских объектах в Карабахе конфисковано большое количество оружия и боеприпасов
29 сентября 2023 г. 11:53
Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума
ФотоИльхам Алиев принимает участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума
29 сентября 2023 г. 11:37
Администрация президента: Будет вестись регистрация проживающих в Карабахе армян
Администрация президента: Будет вестись регистрация проживающих в Карабахе армян
28 сентября 2023 г. 16:43
В Ханкенди отправлены 30 автобусов для перевозки гражданских лиц
В Ханкенди отправлены 30 автобусов для перевозки гражданских лиц
28 сентября 2023 г. 16:19
СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
28 сентября 2023 г. 11:20
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США
27 сентября 2023 г. 20:35
Рубен Варданян задержан на ППП Лачын и доставлен в Баку
Рубен Варданян задержан на ППП "Лачын" и доставлен в Баку
27 сентября 2023 г. 14:46
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Список военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе
Список военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе
27 сентября 2023 г. 11:15
В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих, 1 гражданское лицо, 511 получили ранения
В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих, 1 гражданское лицо, 511 получили ранения
27 сентября 2023 г. 11:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi