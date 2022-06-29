FT: Великобритания может перекрыть поставки газа в Европу

Если Великобритания столкнется с нехваткой газа, страна может пойти на полное прекращение поставок энергоресурса в континентальную Европу по двустороннему интерконнектору, пересекающему Северное море и ведущему в Бельгию.

Если Великобритания столкнется с нехваткой газа, страна может пойти на полное прекращение поставок энергоресурса в континентальную Европу по двустороннему интерконнектору, пересекающему Северное море и ведущему в Бельгию.

Как передает Report, об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

Ряд британских энергетических компаний призвали правительство страны воздержаться от подобных решений из-за возможных негативных последствий для экономики.

В свою очередь, европейские газовые компании призвали Великобританию продолжить сотрудничать с ЕС и предупредили о неприятных последствиях отключения интерконнектора.