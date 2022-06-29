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FT: Великобритания может перекрыть поставки газа в Европу

FT: Великобритания может перекрыть поставки газа в Европу Если Великобритания столкнется с нехваткой газа, страна может пойти на полное прекращение поставок энергоресурса в континентальную Европу по двустороннему интерконнектору, пересекающему Северное море и ведущему в Бельгию.
Энергетика
29 июня 2022 г. 11:09
FT: Великобритания может перекрыть поставки газа в Европу

Если Великобритания столкнется с нехваткой газа, страна может пойти на полное прекращение поставок энергоресурса в континентальную Европу по двустороннему интерконнектору, пересекающему Северное море и ведущему в Бельгию.

Как передает Report, об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

Ряд британских энергетических компаний призвали правительство страны воздержаться от подобных решений из-за возможных негативных последствий для экономики.

В свою очередь, европейские газовые компании призвали Великобританию продолжить сотрудничать с ЕС и предупредили о неприятных последствиях отключения интерконнектора.

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