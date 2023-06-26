FT: В США добыча сланцевых нефти и газа вступает в фазу стагнации

Снижение мировых цен на нефть и газ, а также рост отраслевых издержек производства приводят к замедлению темпов роста добычи сланцевых нефти и газа в США, эксперты прогнозируют стагнацию в скорой перспективе.

Снижение мировых цен на нефть и газ, а также рост отраслевых издержек производства приводят к замедлению темпов роста добычи сланцевых нефти и газа в США, эксперты прогнозируют стагнацию в скорой перспективе.

Как передает Report, об этом сообщила британская газета Financial Times.

"Снижение цен на нефть и газ, а также высокие издержки остановили рост числа новых скважин в США во втором квартале", - приводит издание слова эксперта американского Федерального резервного банка Далласа Майкла Планте. Отслеживаемый банком индекс деловой активности в сланцевом секторе также продемонстрировал нулевой рост по итогам второго квартала. Это худший результат с 2020 года, когда разворачивалась наиболее острая фаза пандемии коронавируса. По данным компании Baker Hughes, которые приводит газета, количество активных добывающих установок в стране сокращается "восьмую неделю подряд".

Для выхода на окупаемость средней американской компании, занятой добычей сланцевой нефти, в этом году нужно установить цену продажи на уровне около $75 за баррель, считают эксперты, опрошенные изданием. За последний год котировка эталонного сорта Brent снизилась "почти на треть" и находится как раз на уровне $74, что "едва ли позволяет генерировать значительные прибыли", на основе которых можно было бы расширять добычу. По мнению добывающих компаний, неблагоприятна и динамика газовых цен, которые снизились почти вдвое по сравнению с прошлым годом: с $6 до $3 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU). Ситуацию в отрасли осложняют и рост издержек на насосное оборудование, недостаток квалифицированных специалистов, а также опасения по поводу истощения запасов в американских сланцевых пластах.

Хотя статистика по объемам добычи сланцевых нефти и газа в США пока все еще свидетельствует о росте, он вряд ли будет долгосрочным, поскольку показатели отражают инвестиционные решения, принятые "месяцы назад", когда цены на сырье были выше. Лишь для поддержания сланцевой добычи на текущем уровне требуется бурение, "гораздо более активное, чем то, что наблюдается сейчас", - поясняет издание.

Перспективы сланцевой добычи в США сейчас зависят от того, как будет развиваться мировая экономика. В случае ее восстановления и связанного с ним роста спроса на сырье цены пойдут вверх, тогда бурение снова станет рентабельным. Многие эксперты, однако, опасаются новой глобальной рецессии. В таком случае положительные перспективы для отрасли "не будут гарантированы", - заключает газета.