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FT сообщила о вероятном продлении ограничений ОПЕК+ на добычу нефти

FT сообщила о вероятном продлении ограничений ОПЕК+ на добычу нефти Саудовская Аравия, ведущий производитель нефти среди стран ОПЕК+, рассматривает возможность продления добровольного ограничения на добычу нефти как минимум до весны 2024 года.
Энергетика
20 ноября 2023 г. 10:27
FT сообщила о вероятном продлении ограничений ОПЕК+ на добычу нефти

Саудовская Аравия, ведущий производитель нефти среди стран ОПЕК+, рассматривает возможность продления добровольного ограничения на добычу нефти как минимум до весны 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет The Financial Times.

Добровольное ограничение добычи на 1 млн баррелей в сутки вступило в силу летом и пока действует до конца года. Сейчас Саудовская Аравия добывает около 9 млн баррелей нефти в сутки при максимально возможных 12 млн б/с.

Источники сообщили, что ОПЕК+ обсуждает дополнительное снижение производства нефти объемом до 1 млн б/с.

Эти два предложения могут быть вынесены на обсуждение во время следующей встречи группы 26 ноября.

Главной причиной, по которой нефтедобывающие страны рассматривают введение новых ограничений на добычу, стало падение цен на нефть до многомесячных минимумов на прошлой неделе, пишет FT. При этом свою роль также играет возмущение членов ОПЕК, в особенности Кувейта, Алжира и Ирана, конфликтом между ХАМАС и Израилем и гуманитарным кризисом в секторе Газа.

Источники подчеркивают, что решение по поводу продления ограничений на добычу или их увеличения пока не принято.

Старший советник президента США по энергетическим вопросам Эймос Хохштейн выразил уверенность в том, что арабские производители нефти не станут использовать энергетику в качества оружия.

"С тех пор, как нефть стала товаром, она время от времени используется как оружие, и мы всегда обеспокоены этим и работаем для предотвращения этого. Мне кажется, что пока этого не случилось, - сказал он FT. - Уровень сотрудничества и координации между производителями и потребителями в последние пару лет был очень высоким в плане предотвращения энергетических шоков".

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Версия на английском языке FT says OPEC+ may prolong oil production cuts into next year

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