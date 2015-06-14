FT: нефтяные компании Европы перестали бояться санкций против России

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Крупнейшие нефтяные компании Европы расширяют сотрудничество с российскими партнерами, несмотря на стремление Брюсселя продолжать политику санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

По информации издания, британская компания BP в ближайшие дни намерена купить у "Роснефти" 20% акций ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча". Сумма сделки может достигать $700 млн, пишет FT. Недавно глава BP Боб Дадли заявил, что компания будет "изучать дополнительные возможности для инвестиций" в России.

Итальянская ENI и норвежская Statoil получили одобрение ЕС на продолжение совместных проектов с "Роснефтью", что включает в себя передачу технологий. Statoil, по данным FT, планирует этим летом бурить две скважины на Северо-Комсомольском месторождении. ENI, вероятно, продолжит работу в Черном море, предположил источник издания.

Концерн Shell по-прежнему сотрудничает с "Газпром-Нефтью" в совместном предприятии "Салым Петролеум" и получил одобрение на другие проекты, пишет FT.

Санкции ЕС, допускающие сотрудничество по заключенным ранее контрактам, позволили европейским компаниям даже расширить свою деятельность в России. Американские компании не обладают такой свободой: Вашингтон заблокировал все совместные проекты по добыче глубоководной, арктической и сланцевой нефти.

"Постепенно американские компании окажутся в чрезвычайно невыгодном положении, потому что санкции ЕС не имеют обратной силы, в отличие от санкций США", - отметил аналитик Оксфордского института энергетических исследований Джеймс Хендерсон, информирует Report.